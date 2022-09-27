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В Бурятии двум лесоэкспортерам объявлены предостережения

В Бурятии двум лесоэкспортерам объявлены предостережения
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Территории пунктов хранения лесоматериалов оказались захламлены

Как выяснила проверка управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, два пункта хранения лесоматериалов в Улан-Удэ и Прибайкальском районе захламлены. На территориях хранятся подкарантинная продукция – пиломатериалы из сосны - в объёме 325 кубических метров и 2180 кубометров; и пиломатериалы из лиственницы – 107 куб. метров и 20 куб. метров.

- Территории не очищены от отходов и мусора, которые могут являться местами обитания карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления.

Предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено ознакомиться с требованиями закона о карантине растений.

Оба предприятия являются участниками внешнеэкономической деятельности.
Россельхознадзор

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