В Бурятии двум лесоэкспортерам объявлены предостережения

Оба предприятия являются участниками внешнеэкономической деятельности.



Как выяснила проверка управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, два пункта хранения лесоматериалов в Улан-Удэ и Прибайкальском районе захламлены. На территориях хранятся подкарантинная продукция – пиломатериалы из сосны - в объёме 325 кубических метров и 2180 кубометров; и пиломатериалы из лиственницы – 107 куб. метров и 20 куб. метров.- Территории не очищены от отходов и мусора, которые могут являться местами обитания карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления.Предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено ознакомиться с требованиями закона о карантине растений.