В Улан-Удэ усилили 100-й маршрут по просьбам родных мобилизованных

В связи с частичной мобилизацией жители Улан-Удэ в социальных сетях обратились к городским властям с просьбой увеличить количество автобусов на 100-м маршруте. На этих автобусах можно добраться в воинскую часть на станции Дивизионная.
Мэр города Игорь Шутенков отреагировал на просьбу жителей.
«Прокомментирую ситуацию о просьбе наших жителей усилить маршрут №100. 24 сентября на маршруте работало 16 единиц общественного транспорта, 25 сентября - 14. По обращению родственников взяли в работу с комитетом по транспорту. 26 сентября с 6.30 в ежедневном режиме, в том числе и в выходные, будет задействовано на линии 24-26 маршруток. Таким образом, будем максимально сокращен интервал движения. Вопрос держу на контроле», - сообщил мэр города.
Вечером в пятницу, 24 сентября, мобилизованных на «Дивизке» посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Были у некоторых житейские вопросы. У кого-то жена с детьми осталась одна, родственников нет, надо дровами на зиму обеспечить. Обеспечим. Кому-то родителей надо на соцсопровождение взять и т.д. Записали все просьбы. Всё сделаем, - сообщил глава.
Он рассказал, что в часть привезли не служившего в армии парня. «Я ему говорю, что завтра домой пойдешь. А он отвечает, что не хочет домой. Хочет остаться. И такие есть. Попросил его официально заявление написать», - рассказал Алексей Цыденов.
Ранее в Бурятии рассказали о порядке посещения родственниками мобилизованного личного состава в воинских частях. Родственники могут прибывать на КПП воинских частей с 18 до 20 часов.