Родные могут передать необходимые вещи, документы, нескоропортящиеся продукты
В Бурятии рассказали о порядке посещения родственниками мобилизованного личного состава в воинских частях.
Евгений Алексеев, начальник связи 36-й общевойсковой армии, полковник, разъяснил:
«Командующим территориальным бурятским гарнизоном определён порядок посещения мобилизованного личного состава для передачи необходимых личных вещей и необходимых документов. Порядок прибытия:
- родственники прибывают на КПП воинских частей, куда мобилизован личный состав, с 18 до 20 часов ежедневно;
- сообщают цель прибытия. И по линии дежурных служб осуществляется вызов мобилизованного;
- далее осуществляется передача необходимых вещей и документов».
- Если мобилизованный имеет какие-то заболевания, препятствующие военной службе, то необходимо передать соответствующие медицинские документы. Бывают случаи, что на пункте сбора он не смог представить необходимые документы. Таким образом, можно донести документ, чтобы исключить мобилизацию, - добавил он.
Запрещён ввоз алкогольных напитков, наркотических веществ. Сигареты и нескоропортящиеся продукты питания можно передавать. «Питание организовано в столовых воинских частей, поэтому горячим питанием все обеспечены», - заключил Евгений Алексеев.
В Бурятии разъяснили, как родственники могут посетить мобилизованных в воинских частях
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