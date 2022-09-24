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В Бурятии разъяснили, как родственники могут посетить мобилизованных в воинских частях

В Бурятии разъяснили, как родственники могут посетить мобилизованных в воинских частях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Родные могут передать необходимые вещи, документы, нескоропортящиеся продукты

В Бурятии рассказали о порядке посещения родственниками мобилизованного личного состава в воинских частях.

Евгений Алексеев, начальник связи 36-й общевойсковой армии, полковник, разъяснил:

«Командующим территориальным бурятским гарнизоном определён порядок посещения мобилизованного личного состава для передачи необходимых личных вещей и необходимых документов. Порядок прибытия:

- родственники прибывают на КПП воинских частей, куда мобилизован личный состав, с 18 до 20 часов ежедневно;

- сообщают цель прибытия. И по линии дежурных служб осуществляется вызов мобилизованного;

- далее осуществляется передача необходимых вещей и документов».

- Если мобилизованный имеет какие-то заболевания, препятствующие военной службе, то необходимо передать соответствующие медицинские документы. Бывают случаи, что на пункте сбора он не смог представить необходимые документы. Таким образом, можно донести документ, чтобы исключить мобилизацию, - добавил он.

Запрещён ввоз алкогольных напитков, наркотических веществ. Сигареты и нескоропортящиеся продукты питания можно передавать. «Питание организовано в столовых воинских частей, поэтому горячим питанием все обеспечены», - заключил Евгений Алексеев. 
частичная мобилизация

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