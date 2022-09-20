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Участница всероссийского учительского конкурса вернулась в Бурятию

Участница всероссийского учительского конкурса вернулась в Бурятию
Общество,  Фото:минобрнауки Бурятии
Арюна Иванова представила Бурятию на конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Сегодня, 20 сентября, в аэропорту Улан-Удэ торжественно встретили участницу всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Арюну Буяндэлгэровну Иванову. Она работает учителем бурятского языка и начальных классов в Орликской средней школе. В прошлом году завоевала Гран-при международного конкурса учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша-2021».

- Я очень благодарна всем за огромную поддержку в такие волнительные дни конкурса, низкий поклон каждому за колоссальную поддержку! Когда мы находились на пути домой, в самолёте, земляки узнавали и говорили, что голосовали за меня, огромное спасибо, дорогие жители Бурятии! – обратилась Арюна Иванова.

видео - минобрнауки Бурятии  

Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проходил в этом году в Пятигорске Ставропольского края. Представительница Бурятии не завоевала главных наград конкурса. Отметим, она стала второй в номинации «Лучшая медиавизитка»: в зрительском голосовании за неё проголосовали более 23 тысяч пользователей. 

Всего за звание лучшего учителя родного языка боролись 69 педагогов из разных регионов страны – носители более 30 языков. Победу одержала Яна Бекоева, учитель Аланской гимназии (Северная Осетия), которая преподаёт осетинский язык.

В следующем году конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» пройдёт в Карачаево-Черкесской Республике.




конкурс учителя

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