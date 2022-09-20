Участница всероссийского учительского конкурса вернулась в Бурятию

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Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проходил в этом году в Пятигорске Ставропольского края. Представительница Бурятии не завоевала главных наград конкурса. Отметим, она стала второй в номинации «Лучшая медиавизитка»: в зрительском голосовании за неё проголосовали более 23 тысяч пользователей.



Всего за звание лучшего учителя родного языка боролись 69 педагогов из разных регионов страны – носители более 30 языков. Победу одержала Яна Бекоева, учитель Аланской гимназии (Северная Осетия), которая преподаёт осетинский язык.



В следующем году конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» пройдёт в Карачаево-Черкесской Республике.







