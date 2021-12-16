В России выбрали лучшего учителя бурятского языка

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Им стала учитель из Окинского района Бурятии Арюна Иванова



Сегодня, 16 декабря в Улан-Удэ подвели итоги международного конкурса учителей бурятского языка «Эрхим багша - 2021». И в Орликской школе Окинского района большое историческое событие.



- Впервые учитель нашей школы выиграл Гран-при Международного конкурса «Эрхим багша», это учитель начальных классов и английского языка. Из 32 участников конкурса Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Монгольской Народной Республики Арюна Буяндэлгэровна показала высокий уровень профессиональной подготовки, - сообщает в соцсети учитель географии Орликской школы Алексей Папаев.



Как сообщал «Байкал-Daily», на конкурс были заявлены 4 учителя из Монголии, 1 учитель из Забайкальского края, 2 учителя из Усть-Ордынского Бурятского округа, а также 25 учителей бурятского языка из Бурятии.





