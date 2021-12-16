Им стала учитель из Окинского района Бурятии Арюна Иванова
Сегодня, 16 декабря в Улан-Удэ подвели итоги международного конкурса учителей бурятского языка «Эрхим багша - 2021». И в Орликской школе Окинского района большое историческое событие.
- Впервые учитель нашей школы выиграл Гран-при Международного конкурса «Эрхим багша», это учитель начальных классов и английского языка. Из 32 участников конкурса Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Монгольской Народной Республики Арюна Буяндэлгэровна показала высокий уровень профессиональной подготовки, - сообщает в соцсети учитель географии Орликской школы Алексей Папаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», на конкурс были заявлены 4 учителя из Монголии, 1 учитель из Забайкальского края, 2 учителя из Усть-Ордынского Бурятского округа, а также 25 учителей бурятского языка из Бурятии.
В России выбрали лучшего учителя бурятского языка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году мероприятие проводится в интерактивном формате
Им стала учитель из Окинского района Бурятии Арюна Иванова
В конкурсе участвовали молодые таланты 9 стран в возрасте от 10 до 25 лет
Подведены итоги республиканского конкурса «Республика Добрых Дел»
«Чёрной чумой Байкала» называют этих птиц жители Баргузинского района
Турнир проходил с 11 по 12 декабря в Москве
Финал в весовой категории до 57 кг будет полностью «бурятским»
Он составит 13793 рублей в расчёте на душу населения
Муслима апа живёт в селе Дырестуй Джидинского района
Техническая готовность объекта составляет 90%
Претендентам обещают высокую зарплату
Ребята помогли лесникам провести беседу с местными жителями
Внимание аналитиков привлекла новость от спортсменки из Бурятии
Исход пари будет зависеть от президента страны
Ракообразные покажут изменение экосистемы озера