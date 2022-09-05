Он осмотрит коллекции местного краеведческого музея
9 сентября Кяхту посетит профессиональный путешественник, капитан дальнего плавания, пилот свободного аэростата, ездок на собачьих упряжках, альпинист и писатель Фёдор Конюхов. Он побывает в Кяхтинском краеведческом музее.
- Фёдор Филиппович не случайно проложил маршрут через город Кяхта, так как Санкт-Петербург считается «окном в Европу»,а Кяхта же на протяжении двух столетий является «воротами в Азию».А ведь именно через Кяхту пролегали пути выдающихся путешественников: Н.М.Пржевальского, П.К.Козлова, супругов Потаниных и других не менее знаменитых личностей, - сообщает пресс-служба музея.
Программа у путешественника насыщенная, в первую очередь свои двери для него откроет Кяхтинский краеведческий музей. Он является одним из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, а также считается крупнейшим хранилищем истории юго-западного Забайкалья и Кяхты. Фонды музея насчитывают более 120000 единиц хранения: археологические коллекции, эталонные образцы флоры и фауны, предметы российско-китайской торговли XVIII-XIX вв. и прочее.
- Коллекции музея несут в себе огромный поток информации, повествуют о самых интересных исторических событиях нашего края и не только, которыми так живо интересуется Фёдор Конюхов. Надеемся, что музей и город оставят в его памяти самый заметный след, - пояснили в музее.
Кяхту посетит путешественник Фёдор Конюхов
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