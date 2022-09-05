В Иркутске стартовали Дни Усть-Ордынского Бурятского округа

Юбилейные мероприятия проходят с 5 по 9 сентября



В Усть-Ордынском Бурятском округе готовятся к масштабным торжествам, связанным с 85-летием со дня образования. В течение всего текущего года на территории УОБО проходят творческие конкурсы, концерты, выставки, спортивные турниры. В рамках юбилейных мероприятий с 5 по 9 сентября в Иркутске проходят Дни Усть-Ордынского Бурятского округа.



- Среди предстоящих праздничных мероприятий, которые пройдут на разных площадках города Иркутска, центральным и самым массовым событием станет открытие Дней УОБО 9 сентября. В этот день в 11 часов утра на площади перед дворцом спорта «Труд» пройдет театрализованное представление (0+). Выступят творческие коллективы практически со всех районов округа. В 18:00 в Иркутском областном театре юного зрителя даст концерт государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» (6+), вход на него будет свободный, – рассказал заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев на пресс-конференции.



В этот же день, 9 сентября, на площади у дворца спорта «Труд» будет установлен юрточный городок. Около 40 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозпредприятий представят свою продукцию на выставке-ярмарке (0+). В палатках будут реализовываться картофель, мёд и медовая продукция, мясо, мясные полуфабрикаты, мука, сыр, различная хлебобулочная продукция и колбасные изделия. Желающие ознакомиться с национальной кухней смогут попробовать бурятские, татарские и белорусские блюда.



На выставке-ярмарке будут проведены также мастер-классы художников и мастеров народных промыслов по изготовлению изделий из кожи, войлока и дерева. Состоится также фестиваль национальных видов спорта и народных игр (0+).



В рамках Дней Усть-Ордынского Бурятского округа в областном центре проводится также цикл других научных и творческих мероприятий. Сегодня в Иркутском государственном университете прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Страницы истории: события и судьбы». В Иркутском областном краеведческом музее состоится выставка «Знаменитые люди Усть-Ордынского Бурятского округа» (6+, открытие 6 сентября в 15:00). В областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского – игра-квест «Путешествие по земле Гэсэра» (6+, 8 сентября, начало в 14:00). В городском выставочном зале имени В.С. Рогаля – выставка работ мастеров и художников Усть-Ордынского Бурятского округа (6+, открытие 8 сентября в 15:00).



Руководитель администрации округа подчеркнул, что историю Усть-Ордынского Бурятского округа делали и делают жители, проживающие на малой родине. Почётными грамотами и благодарностями губернатора Иркутской области уже награждены 94 человека: ветераны, фермеры, работники бюджетной сферы. Знаков отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом», нагрудных знаков «Почётный работник сельского хозяйства Усть-Ордынского Бурятского округа», «Почётный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа», «Почётный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа», «Почётный работник физической культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» удостоены 23 человека. Почётными грамотами и благодарностями администрации округа награждены 186 человек.



Также учреждена специальная награда – юбилейная медаль «85 лет Усть-Ордынскому Бурятскому округу. Её изготовлено 200 экземпляров, награждено 134 человека. В Дни Усть-Ордынского Бурятского округа этой медалью будут награждены также жители областного центра, которые внесли значимый личный вклад в социально-экономическое развитие УОБО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.

