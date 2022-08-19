В Русском драмтеатре стартует новый сезон
26 августа в Улан-Удэ пройдёт традиционное мероприятие – на площади перед Русским драматическим театром имени Бестужева состоится торжественное открытие театральных касс. По сложившейся традиции праздником для горожан, концертом и акциями «бестужевцы» откроют продажу билетов на предстоящий театральный сезон. Начало торжества праздничного открытия запланировано на 19:00.
- В этот день зрителей ждут песни из известных кинофильмов в исполнении артистов нашего театра, неожиданные встречи с любимыми киногероями, приятные подарки и, конечно, возможность приобрести билеты на спектакли 94-го сезона со скидками, - сообщает пресс-служба театра.
Напомним, что в прошлом году традиционное праздничное открытие театральных касс прошло онлайн из-за ограничений на проведение массовых мероприятий.
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В Улан-Удэ на открытие театральных касс придут киногерои
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