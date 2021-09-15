В Улан-Удэ Русский драмтеатр за один день продал 440 билетов

В этом году традиционное праздничное открытие театральных касс прошло онлайн



14 сентября Государственный русский драматический театр имени Бестужева вновь провёл ежегодную акцию – праздничное открытие театральных касс. На этот раз мероприятие прошло онлайн. За сутки было продано 440 билетов, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



Праздничное открытие театральных касс – ежегодное мероприятие Русского драматического театра, которое бестужевцы проводили перед открытием нового театрального сезона. Обычно в этот день на площади перед театром проходил праздничный концерт, в кассе зрители могли получить скидки на билеты и подарки. В этом году в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий акция прошла онлайн.



В социальных сетях театра был опубликован подкаст, посвящённый городу и его жителям, ведь именно в этот день бестужевцы приглашали на свою площадь горожан и проводили для них праздничное мероприятие. В разговоре о театре, многонациональном Улан-Удэ, доверии, принятии другого человека и самоидентичности приняли участие артисты Алена Байбородина, Владимир Барташевич, фотохудожник Александра Данилова и помощник художественного руководителя по связям с общественностью Юлия Федосова. А на сайте театра только в этот день можно было купить билеты со скидкой.



Всего за сутки было куплено 440 билетов на сумму свыше 242 тысяч рублей, что в два раза больше, чем было куплено в рамках прошлой акции. В 2019 году было продано 190 билетов на сумму 113 тысяч рублей, в 2018 году праздничное открытие касс принесло театру около 100 тысяч рублей, а в 2017 и 2016 – 50 и 35 тысяч рублей.



В этот день 99 билетов было приобретено по «Пушкинской карте». Всероссийская культурная программа начала работу 1 сентября 2021 года. Благодаря проекту все молодые граждане России в возрасте от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», баланс которой в настоящий момент насчитывает 3000 рублей. Эти деньги до конца года можно потратить в учреждениях культуры, посетив музеи, театры, галереи и другие организации.

