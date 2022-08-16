Участникам предстоит преодолеть рвы, канаты, рукоходы, рампу и многое другое
Гонки с препятствиями «Спарта» пройдут в Чите 10 и 11 сентября. Чемпиона состоится в верёвочном парке «Хамелеон». Участие в соревнованиях бесплатное.
- Чемпионат реализуется на средства гранта и пройдёт 10-11 сентября в верёвочном парке «Хамелеон». В программе: прохождение трассы протяжённостью 5 км с препятствиями разной сложности: рвы, канаты, рукоходы, рампа и многое другое, – поделилась организатор мероприятия Мария Численко.
Организаторы готовят массовые старты в командном и личном зачётах, а также тимбилдинги для коллективов организаций. Победители получат медали.
Для участников соревнований будут организованы онлайн и офлайн тренировки с международным тренером по фитнесу и бодибилдингу Екатериной Зубовой и главным инструктором «Спарты» Егором Шаравиным.
Для участия в чемпионате необходима медицинская справка, сообщает официальный портал Забайкальского края.
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В Чите пройдут экстремальные гонки с препятствиями
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