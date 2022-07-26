Иркутские эвенки получат территорию традиционного природопользования

В регионе будет создана ТТП «Катангская»



Проект новой территории традиционного природопользования (ТТП) в Иркутской области представила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова на заседании местного правительства. Площадь предполагаемой для образования ТТП «Катангская» составляет 5 300 365 га. Сейчас в районе проживает основная часть эвенкийского населения Иркутской области, которое ведёт традиционный образ жизни, связанный с промысловой охотой, оленеводством, коневодством, рыболовством, собирательством, переработкой продукции животноводства и промыслов.



Инициатива образования ТТП «Катангская» исходила от жителей села Ербогачен, общин коренных малочисленных народов Катангского района, которая была поддержана администрацией муниципалитета и министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.



ТТП «Катангская» будет создана для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами, проживающими на данной территории – эвенками, общинами малочисленных народов, а также лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающим в местах их традиционного проживания.



Кроме того, согласно схемы территориального планирования Иркутской области, на территории региона планируется образовать ещё четыре территории традиционного природопользования. Ранее в Прибайкалье было образовано две ТТП: в Качугском районе в 2013 году и в Казачинско-Ленском в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

