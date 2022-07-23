В Северобайкальске установят памятную доску экс-мэру

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Она появится на здании городской администрации



25 июля на здании администрации города Северобайкальск запланировано открытие мемориальной доски Владимиру Андреевичу Бодрову. Начало мероприятия в 17:00.



В 1980 году с присвоением посёлка Северобайкальск статуса города республиканского подчинения Владимир Бодров был избран первым председателем исполкома городского совета и по 2009 год возглавлял исполнительную власть города.



- Под непосредственным руководством Бодрова В.А. обеспечена разработка и выполнение генерального плана строительства и развития города, строительство всех социально-значимых объектов, много сил он отдал для становления и развития городской инфраструктуры, - сообщает пресс-служба мэрии Северобайкальска.



Владимир Бодров (06.07.1941 – 21.07.2016) - почётный гражданин Республики Бурятия, почётный гражданин города Северобайкальск. Награждён орденами Трудового Красного знамени, Дружбы народов; медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За строительство Байкало-Амурской магистрали»; знаком «Почётный железнодорожник»; «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Заслуженный строитель Республики Бурятия». Был отмечен в федеральной энциклопедии – «Лучшие люди России».

