В Бурятии назвали победителей фестиваля «Свет Байкала»

В Энхалуке прошла творческая лаборатория педагогов-театралов
С 2 по 3 июля на берегу Байкала в посёлке Энхалук состоялось завершающее мероприятие международного фестиваля детских театров «Свет Байкала – творческая лаборатория педагогов-театралов».
Лаборатория собрала 27 педагогов Улан-Удэ, районов Бурятии и Читы. Также поучаствовали представители дополнительного образования из городского дворца детского творчества, дома творчества Железнодорожного района и центра «Родник», руководители театральных кружков из школ № 43, 56, 65, 2 и детского сада №35. К семинару присоединились педагоги Хоринского, Прибайкальского, Курумканского, Кабанского, Мухоршибирского районов, а также РЦ «Созвездие» г. Улан-Удэ. Особым гостем стал педагог допобразования из читинского дома творчества Марина Саттарова, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В рамках лаборатории прошла торжественная церемония награждения победителей I международного детского театрального фестиваля-конкурса «Свет Байкала». В четырёх конкурсных номинациях лауреаты 1, 2 и 3 степени получили дипломы и кубки. На церемонии награждения присутствовали 12 лауреатов различных номинаций:
- Лауреаты 1 степени - ГДДЮТ г. Улан-Удэ, дом творчества г. Чита, ДЮЦ п. Хоринск, СОШ №54 г. Улан-Удэ, ДООЦ «Родник»;
- Лауреаты 2 степени - СОШ №54 г. Улан-Удэ, ГДДЮТ г. Улан-Удэ, ДООЦ «Родник», дом творчества г. Чита, СОШ №65 г. Улан-Удэ;
- Лауреаты 3 степени - детский сад №35 г. Улан-Удэ и школьный театр с. Барагхан.
Имена остальных победителей можно узнать на странице в «ВКонтакте» детского оздоровительно-образовательного центра «Родник». Напомним, что в конкурсе «Свет Байкала» приняли участие детские театральные коллективы образовательных организаций Улан-Удэ, девяти районов республики, Иркутской области, Забайкальского края, Владивостока, Монголии, Китая и Индии.
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