Госархив Бурятии создал электронную выставку к юбилею Бурдрама

В выставке представлены уникальные документы и фотодокументы по истории театра



На сайте Госархива Бурятии в разделе «Электронные выставки» размещена совместная с Музеем театра выставка архивных документов и фотографий «Верим. Творим. Удивляем…» (0+). Выставка посвящена 90-летию Государственного бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева.



Буряад театр – один из старейших театров республики и единственный в мире, чьи постановки идут на национальном бурятском языке. Мастерство актёров подтверждают многочисленные награды международных и российских театральных фестивалей, а география гастролей, помимо России, включает в себя страны Европы, Азии и Америки.



История театра берет начало с 3 июня 1932 года, когда коллегией Наркомпроса Бурят-Монгольской АССР (БМАССР) было принято постановление об организации Бурят-Монгольского государственного театра в Верхнеудинске. С того времени Бурятский театр прошёл долгий путь в 90 лет. За эти годы сменилось восемь поколений актёров.



В выставке представлены уникальные документы и фотодокументы по истории Бурятского драматического театра: постановление коллегии Наркомпроса БМАССР об организации Бурят-Монгольского государственного театра от 3 июня 1932 года, афиши и программки спектаклей, указ президиума Верховного Совета СССР о награждении Государственного бурятского академического театра драмы орденом Трудового Красного Знамени от 14 июля 1982 года, фотографии коллективов театра в разные годы и др.



