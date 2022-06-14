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Писатели из Бурятии могут попытать свои силы на премии «Дальний Восток»

Писатели из Бурятии могут попытать свои силы на премии «Дальний Восток»
Общество,  Фото:pexels.com
В 2020 году представитель Бурятии одержал победу

Писатели из Бурятии могут подать свои работы на рассмотрение жюри общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева (12+) до 30 июня. Затем малое и большое жюри сформирует претендентов на премию.

В состав Малого жюри, которое рассматривает длинный список претендентов и формирует шорт-лист премии, вошли:

Даниэль Орлов — российский писатель, издатель, член российского союза писателей Санкт-Петербурга, президента фонда «Русский текст», председатель оргкомитета «Большого фестиваля малой прозы»;

Анастасия Смурова — российский издатель и литературный обозреватель, генеральный директор издательского дома «Городец»;

Александр Пелевин — поэт, лауреат премии «Нацбес-2021», писатель-фантаст, редактор;

Алексей Колобродов — литературный критик, писатель и журналист, член жюри премии «Нацбес», лауреат премии имени Артема Боровика;

Сергей Соловьёв — директор Научной библиотеки ДВФУ, литературовед и преподаватель.

В состав Большого жюри вошли:

Михаил Тарковский — российский писатель-прозаик и поэт, лауреат премии журнала «Наш современник», лауреат премий сайта «Русский переплет» и «Ясная поляна».

Павел Крусанов — российский писатель, прозаик, журналист, главный редактор издательства «Лимбус Пресс», лауреат премии журнала «Октябрь».

Анна Матвеева — журналист, редактор, писатель, лауреат премии "Урал" и других премий.

Юрий Ничипуренко — детский писатель, ученый биофизик, доктор физико-математических наук, главный редактор детского сетевого журнала «Пампасы».

Владимир Семенчик — журналист, член Союза писателей России, член Международного ПЕН-клуба, лауреат премий «Парус» и «Дальний Восток», Общенациональной горьковской премии и других.

Председателем жюри нового сезона премии стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2020 году победителем премии в номинации «Короткая проза» стал писатель из Бурятии Константин Сонголов. Он получил приз в 500 тысяч рублей. Помимо Константина Сонголова, лауреатами стали пять человек.
Справка:

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. Впервые лауреаты премии были названы в декабре 2019 года.

Главная цель премии — поддержка российских и зарубежных писателей, посвящающих свои произведения Дальнему Востоку и содействующих формированию единого культурного пространства многонациональной России.
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