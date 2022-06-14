Жители Бурятии три дня собирали валежник в заказнике

На заготовку топлива на зиму приехали около 20 автомобилистов
В Прибайкальском заказнике Бурятии завершилась акция «Собери валежник на особо охраняемой природной территории».
Как сообщал «Байкал-Dailу», акцию провели с 11 по 13 июня
. Вообще доступ в лес гражданам сейчас запрещён, лишь в эти дни (и только с 10 до 16 часов) все желающие могли попасть в Прибайкальский заказник для сбора валежника.
В заказнике дежурили государственные инспекторы. Они встречали участников акции, показывали места сбора валежника.
- На акцию приехали около 20 машин. В основном это жители Прибайкальского района. Но были и несколько машин из Улан-Удэ. Люди смогли заготовить валежную древесину к зиме, - сообщили в БУ «Бурприрода».
Прибайкальский заказник, созданный в 1981 году, относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Его общая площадь - более 70 тысяч гектаров. Цель создания заказника - сохранение и восстановление численности диких животных.
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