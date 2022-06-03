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Жителям Бурятии разрешили собирать валежник в заказнике

Жителям Бурятии разрешили собирать валежник в заказнике
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Акция будет действовать всего три дня

Жители Бурятии могут заготовить валежник в Прибайкальском заказнике. В эти дни проходит акция «Собери валежник на ООПТ» (особо охраняемая природная территория – ред.), сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Несмотря на введённые ограничения, связанные с действием особого противопожарного режима, с 11 до 13 июня любой житель Бурятии сможет бесплатно проехать в Прибайкальский заказник и заготовить валежную древесину на зиму.

Такие меры приняты для очистки Прибайкальского заказника от захламлённости и снижения пожарной опасности. А местные жители смогут заблаговременно подготовиться к зиме.

На въезде в заказник будут дежурить сотрудники лесной охраны и Бурприроды. Они разъяснят участникам акции, какую древесину можно собирать, а также покажут места сбора.

По оценке специалистов, жители смогут заготовить и вывезти более 130 кубометров валежной древесины.

Место сбора валежника находится вблизи озера Колок (в 20 км от с. Гурулево Прибайкальского района).

Акция действует 11-13 июня (включительно) с 10-00 до 16-00. Проезд в Прибайкальский заказник для заготовки валежника в это время будет бесплатным (въезд - по согласованию с дирекцией Прибайкальского заказника, которое можно получить на сайте http://ias.burpriroda.ru ).

Валежником считаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев. При заготовке и сборе валежника следует обязательно соблюдать правила пожарной, санитарной безопасности в лесах, не допускать повреждения почвенного покрова, подроста, молодняка и лесных культур.

валежник заказники

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