В районе Бурятии возобновили иппотерапию

С инициативой выступила местная жительница, председатель ТОС



В этом году между отделом социальной защиты населения по Тункинскому району Бурятии и ТОС «Иппотерапия» был заключён договор социального партнёрства. Заниматься верховой ездой будут дети и подростки из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.



С инициативой о сотрудничестве выступила председатель ТОС «Иппотерапия» Сырена Таряшинова, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



- Наше территориальное общественное самоуправление было создано в 2013 году. Одно из направлений деятельности - профилактика социального сиротства и помощь семьям, которые в силу разных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации. Потом пришла идея заняться иппотерапией. С мая 2022 года, после снятия ограничительных мер в связи с COVID-19, на занятиях уже побывало четыре семьи из поселений района - Аршан, Кырен, Хужир и Галбай, - рассказала Сырена Таряшинова.



По информации отдела социальной защиты населения по Тункинскому району, сегодня на профилактическом учёте состоят 27 семей, находящихся в социально опасном положении, а также 1659 семей которые находятся в трудной жизненной ситуации.



Один раз в неделю дети с радостью приходят к Сырене Таряшиновой. Она проводит мастер-классы по лепке бууз, национальным забавам Хорло, шагай наадан, катает детей на конях и пони. Дети в дни пребывания приходят с родителями, что способствует сближению семьи.

