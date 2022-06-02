У юбиляра, помимо 24 правнуков, есть 2 праправнука
В Бурятии 90-летний юбилей отметила уроженка села Добо-Енохор Заиграевского района Цырен -Дари Дондуковна Цымпилова. По её рассказам, она росла в большой и дружной семье.
- С ранних лет мне приходилось помогать родителям по хозяйству. Когда началась война, наравне со взрослыми ухаживали не только за своими коровами, но и за колхозными, - вспоминает труженица тыла. - Было очень тяжело. Мы рано вставали, в любую погоду выгоняли скот на пастбище, убирали стайки, готовили сено, берегли от болезней – ведь это были единственные кормилицы в то страшное и тяжёлое время.
После войны она осталась в родном колхозе работать дояркой и посвятила сельскому хозяйству всю свою жизнь.
Вместе с мужем они воспитали четверых детей, прожили нелёгкую, но хорошую жизнь. Сегодня она бабушка, прабабушка и прапрабабушка.
- У меня пятнадцать внуков, двадцать четыре правнука и два праправнука, - с гордостью заявляет юбилярша.
Цырен-Дари Дондуковна имеет награду участника трудового фронта. Кроме этого, она является ветераном труда.
В день рождения юбиляр получила персональные поздравления от президента РФ Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификаты на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие
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