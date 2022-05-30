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В Иркутске показали метаморфозы лисички

В Иркутске показали метаморфозы лисички
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Вместе с ней трансформировалось и имя

В Иркутске фенеку по кличке Пуля исполнился год. Иркутская зоогалерея показала, как она из маленькой «личинки» непонятного вида превратилась в хорошенькую ушастую лисичку.

- Кстати, имя трансформировалось вместе с ней. Сначала малышку назвали Лапа, потом она потихоньку превратилась в Лапулю. А когда подросла и продемонстрировала все свои способности по перемещению в пространстве, заслуженно была переименована в Пулю, - сообщает пресс-служба зоогалереи.

Сейчас Пуля живёт в общем вольере фенеков. Хотя в Африке этот вид является сумеречно-ночным, в Иркутске активность лисиц больше дневная.

- В пустыне жара заставляет всех прятаться, пока солнце не уйдёт за горизонт, а у нас температура круглые сутки комфортная, так что можно график и подкорректировать, - пояснили в зоогалерее.



Справка

Фенек — миниатюрная лисица с крупными относительно тела ушами, обитающая в пустынях Северной Африки. Это самый маленький представитель семейства псовых – по размерам фенек меньше домашней кошки.
Иркутск зоопарк дикие животные лисицы

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