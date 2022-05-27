Жители Бурятии встретятся с кинопродюсером из Москвы

Творческие встречи состоятся в Улан-Удэ и районах республики
30 мая в Улан-Удэ пройдёт творческая встреча «Как снимается кино» с креативным продюсером кинокомпании «Кит» холдинга «Газпром-медиа» Георгием Рюминым. Начало в 18:00 в кинотеатре «Пионер-2».
Творческая встреча затронет вопросы:
- Почему смотреть кино не только интересно, но и полезно;
- Как интересно рассказать хорошую историю;
- Кто такой продюсер, и какие правила он соблюдает;
- Как будет выглядеть кино будущего.
После лекции состоится бесплатный показ фильма «Пальма» (6+), повествующего о настоящей дружбе овчарки и мальчика. Вход мероприятие для всех желающих свободный.
Творческая встреча является совместным проектом «Территория кино на Байкале» кинокомпании «Газпром-медиа-Кит» и местной компании «БайкалКино». Бурятская кинокомпания пригласила Георгия Рюмина в республику с целью заключения долгосрочного сотрудничества в области популяризации кинопрофессий.
– Это первая из подобных встреч. Далее планируется привозить к нам в республику именитых режиссёров, актёров, операторов, чтобы они делились своим опытом, проводили мастер-классы. Все это делается для формирования местной базы специалистов по кино. В дальнейшем это станет основой для создания собственной большой киностудии, – надеется гендиректор «БайкалКино» Дина Замалиева.
После Улан-Удэ продюсеры отправятся в Прибайкальский, Баргузинский и Курумканский районы Бурятии, где проведут подобные встречи с местной общественностью, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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