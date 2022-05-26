В районе Бурятии отремонтируют аварийный мост

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы завершат к осени следующего года



В Бурятии завершились торги на проведение капитального ремонта моста через реку Итанца в селе Листвиничное Прибайкальского района. В июне на объекте уже планируется приступить к работам.



- Село Листвиничное находится через реку недалеко от населённых пунктов Кома и Итанца. Жителей небольшого села соединяет с «большой землёй» лишь старый мост, который находится в аварийном состоянии, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



Отремонтировать мост, протяжённостью 37 метров, планируют к сентябрю 2023 года. Общая стоимость ремонта составит более 48 млн рублей.



- В селе Лиственничное проживает около 200 человек и мост соединяет населённый пункт с социально значимыми объектами. К сожалению, сегодня он находится в аварийном состоянии. Однако, аукцион проведён, контракт с подрядной организацией уже подписан. Также мы планируем отремонтировать ещё один мост в селе Иркилик, который находится внутри населённого пункта и обеспечивает транспортную доступность, в том числе и проезд школьного автобуса, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.



Также в Прибайкальском районе отремонтируют автомобильные дороги Турунтаево – Халзаново и улицы Мелиораторов в Халзаново, улицу Новая на станции Татаурово и улицу Социальный Городок на станции Таловка. Всего в районе в 2022 году приведут в нормативное состояние более 3,3 км дорожного полотна.

