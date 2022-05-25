Богослужение сопровождалось колокольным звоном
22 мая, в празднование перенесения мощей святителя Николая Мирликийского, в строящемся храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы посёлка Каменск Кабанского района Бурятии состоялась первая божественная литургия.
Прежняя деревянная Покровская церковь была срублена ещё XVII веке. В начале XX века её снесли из-за ветхости. Ныне действующая Покровская церковь обустроена в поселковом здании, списанном властями с баланса в 1995 году. В 2006 году начался сбор средств на возведение нового храма в посёлке. В нём приняли участие предприятия, коммерческие структуры, частные лица. Активное строительство началось в 2015 году.
Богослужение совершил настоятель храма, иерей Николай Васильев. Вместе с настоятелем за богослужением молились прихожане, жители посёлка. Это событие сопровождалось колокольным звоном – пять колоколов были временно перенесены с действующего прихода и закреплены над входом в храм. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В посёлке Бурятии прошла первая литургия в строящемся храме
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