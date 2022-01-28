Реализовать проект помогли благотворители
В посёлке Каменск Кабанского района Бурятия впервые за много лет зазвонили церковные колокола. Событие порадовало не только прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы, но и всех жителей посёлка.
Настоятель храма иерей Николай Васильев освятил колокола малой звонницы с колоколом весом в 64 кг и именным колоколом «Малый благовест» весом в 230 кг.
Настоятелем храма с июля прошлого года, обсуждался проект о возведении колокольни на действующем приходе и приобретения колоколов малой звонницы. Инициативу поддержали прихожане и актив прихода.
С середины октября был начат сбор средств для приобретения малого набора колоколов. С конца ноября был приобретён материал для строительства колокольни и началось её возведение. Колокола были заказаны и отлиты на Тутаевском колокололитейном заводе братьев Шуваловых в Ярославской области.
Во второй половине января колокола были доставлены в посёлок. По освящении колоколов, два самых тяжёлых колокола с помощью подъёмного крана были установлены на звоннице. Позвонить в колокола смог каждый желающий, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В посёлке Бурятии впервые за 100 лет зазвонили колокола
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