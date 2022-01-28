 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

В посёлке Бурятии впервые за 100 лет зазвонили колокола

В посёлке Бурятии впервые за 100 лет зазвонили колокола
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Реализовать проект помогли благотворители

В посёлке Каменск Кабанского района Бурятия впервые за много лет зазвонили церковные колокола. Событие порадовало не только прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы, но и всех жителей посёлка.

Настоятель храма иерей Николай Васильев освятил колокола малой звонницы с колоколом весом в 64 кг и именным колоколом «Малый благовест» весом в 230 кг.

Настоятелем храма с июля прошлого года, обсуждался проект о возведении колокольни на действующем приходе и приобретения колоколов малой звонницы. Инициативу поддержали прихожане и актив прихода.

С середины октября был начат сбор средств для приобретения малого набора колоколов. С конца ноября был приобретён материал для строительства колокольни и началось её возведение. Колокола были заказаны и отлиты на Тутаевском колокололитейном заводе братьев Шуваловых в Ярославской области.

Во второй половине января колокола были доставлены в посёлок. По освящении колоколов, два самых тяжёлых колокола с помощью подъёмного крана были установлены на звоннице. Позвонить в колокола смог каждый желающий, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

православие Кабанский район Каменск епархия Бурятия колокола

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на мероприятия по соцконтракту направят более 350 млн
В Бурятии на мероприятия по соцконтракту направят более 350 млн
Общество, 28.01.2022
Большая часть суммы будет профинансирована из средств федерального бюджета
На башне вокзала Читы запущены новые часы
На башне вокзала Читы запущены новые часы
Общество, 28.01.2022
Также на вокзале смонтированы динамические табло
Названы популярные и редкие имена Иркутской области в 2021 году
Названы популярные и редкие имена Иркутской области в 2021 году
Общество, 28.01.2022
Чаще всего детей называли Артёмами и Софиями
В Улан-Удэ сообщают о случаях беременности «биркованных» собак
В Улан-Удэ сообщают о случаях беременности «биркованных» собак
Общество, 28.01.2022
Также в городе фиксируются собаки с фальшивыми бирками
В Улан-Удэ состоится вечер хоровой музыки
В Улан-Удэ состоится вечер хоровой музыки
Общество, 28.01.2022
Вечер станет презентацией сборника главного хормейстера театра оперы и балета
В Бурятии напомнили о вкладе Ленинградского дацана в оборону блокадного города
В Бурятии напомнили о вкладе Ленинградского дацана в оборону блокадного города
Общество, 28.01.2022
В России отмечается 78 лет полного снятия блокады Ленинграда
Иркутянка написала книгу из словотворчества 4-летней дочери
Иркутянка написала книгу из словотворчества 4-летней дочери
Общество, 28.01.2022
В иркутской библиотеке прошла презентация книги «Мятный шоколад»
В Бурятии телемедицина набирает обороты
В Бурятии телемедицина набирает обороты
Общество, 28.01.2022
Родители из районов могут рассказать о недугах детей онлайн, получив полную консультацию
В улан-удэнской колонии открылся новый переговорный пункт
В улан-удэнской колонии открылся новый переговорный пункт
Общество, 28.01.2022
Осуждённые значительно стали больше говорить по телефону
Ушёл из жизни известный бурятский учёный Павел Дагуров
Ушёл из жизни известный бурятский учёный Павел Дагуров
Общество, 28.01.2022
Павел Дагуров был признанным в стране специалистом в области радиофизики и дистанционного зондирования Земли
Уехавший в США бизнесмен из Улан-Удэ устроил сына в школу
Уехавший в США бизнесмен из Улан-Удэ устроил сына в школу
Общество, 28.01.2022
Алексей Семёнов рассказывает о том, как устраивает новую жизнь в Штатах
Машины ездят по неоткрытой и опасной дороге на Ольхон
Машины ездят по неоткрытой и опасной дороге на Ольхон
Общество, 28.01.2022
Байкал ещё не покрылся прочным льдом
В Бурятии усилили наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями
В Бурятии усилили наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями
Общество, 28.01.2022
Глава минздрава республики дала поручение амбулаторному звену
Улан-удэнцы могут оформить дома в упрощённом порядке
Улан-удэнцы могут оформить дома в упрощённом порядке
Общество, 28.01.2022
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 года
Улан-удэнка испугалась «сюрприза» в покупной курице
Улан-удэнка испугалась «сюрприза» в покупной курице
Общество, 28.01.2022
Горожане обсуждают, черви попались в магазинской курице или нет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^