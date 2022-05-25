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Иркутская область примет фестиваль казачьей культуры Сибири

Иркутская область примет фестиваль казачьей культуры Сибири
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие пройдёт в течение трёх дней августа

Иркутская область с 12 по 14 августа примет фестиваль казачьей культуры Сибирского федерального округа «Братина». Делегации из разных территорий СФО встретятся, чтобы установить связи между казачьими обществами, центрами казачьей культуры и культурно-досуговыми учреждениями, выявить самобытных исполнителей.

Готовится насыщенная трёхдневная программа. В течение трёх дней фестиваля планируется работа открытых сценических площадок, проведение мастер-классов. Обменяться опытом участники смогут в первый фестивальный день во время форума «Моя Сибирь – казачий край» в Иркутске. Продемонстрировать таланты и повысить профессиональную компетенцию можно будет во время мастер-классов и конкурсных выступлений на смотре казачьей культуры «Честные люди». Запланированы вокальные и хореографические номинации для фольклорных и народно-сценических коллективов, отдельных исполнителей. Оркестры народных инструментов, ансамбли и солисты смогут представить свои умения в номинации «Инструментальное исполнительство». Кроме того, зрители познакомятся с традиционными обрядами и устным народным творчеством казаков.

Закрытие фестиваля казачьей культуры «Братина», гала-концерт и церемония награждения победителей смотра-конкурса «Честные люди» состоятся в Тальцах 14 августа.

Для участия в фестивале необходимо в срок до 30 июня направить заявки на электронную почту [email protected] В состав делегаций могут входить творческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие различные жанровые направления, руководители казачьих обществ и общественных казачьих организаций, центров казачьей культуры, руководители (специалисты) органов управления культуры, занимающиеся вопросами сохранения и развития казачьей культуры. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного дома народного творчества.

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область фестиваль казаки СФО

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