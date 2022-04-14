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На водоёмах Бурятии начинается весенний нерест

На водоёмах Бурятии начинается весенний нерест
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Рыбаков ждут крупные штрафы

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщило, что на водоёмах Бурятии начинается период весеннего нереста.

В соответствии с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна запрещается рыболовство: с 1 мая по 30 июня в бассейнах рек Кичера и Верхняя Ангара, озере Иркана, заливе Ангарский Сор озера Байкал.

С 25 апреля по 25 июня вводится повсеместный запрет на вылов хариуса, ленка, тайменя. Ленок и таймень являются краснокнижными видами рыб.

Браконьеры будут привлекаться к административной или уголовной ответственности.

Также к ним предъявляют исковые требования за нанесённый ущерб водным биоресурсам.

Ущерб исчисляется согласно таксам для исчисления размера ущерба по видам. В нерестовый период такса для исчисления ущерба увеличивается в два раза, то есть составляет: за сибирский осетр – 320 тысяч 912 рублей, таймень – 20 тысяч 730 рублей, ленок, щука, хариус – 1 850 рублей, налим, лещ, язь – 1 000 руб., плотва, елец, карась, окунь – 500 рублей.

В запретные сроки разрешается любительское рыболовство с помощью не более одной удочки с количеством крючков не более двух штук, с берега без использования плавательных средств, но с запретом вылова рыбы хариус и щука.

При случайном прилове видов водных биоресурсов, на которые установлен полный или временный запрет, они должны выпускаться в естественную среду обитания независимо от их состояния, с наименьшими повреждениями.

нерест

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