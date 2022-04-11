В Забайкалье ветеран педагогического труда отметила девяностолетие

Общество, Фото: пресс-служба администрации Сретенского района Забайкалья

Марию Рябчинскую называют «педагогом с большой буквы»



Ветеран педагогического труда, старейший учитель Сретенской средней школы №1 Мария Рябчинская отметила девяностолетний юбилей, сообщили в пресс-службе Забайкальского края.



К череде многочисленных поздравлений бывших учеников, коллег и друзей ветерана труда присоединились глава Сретенского района Алексей Закурдаев и начальник управления образованием Иван Магон.



- Более сорока лет Мария Александровна трудилась на педагогическом поприще. Не одно поколение выпускников получали знания от этого замечательного педагога с большой буквы. Несмотря на почтенный возраст, Мария Александровна остаётся всё такой же приветливой и общительной, радушной и гостеприимной. Мы искренне поздравляем Марию Александровну с юбилейной датой. Желаем крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа! - сказал Алексей Закурдаев.



Уроженка села Усть-Наринзор Сретенского района Мария Рябчинская всегда оставалась верной выбранной профессии. После окончания Сретенского педагогического училища трудовую деятельность начала в посёлке Кокуй и заочно продолжила обучение в Читинском педагогическом институте. С 1963 года трудилась учителем русского языка и литературы в Сретенской средней школе №1, совмещая занятия с детьми с должностью заместителя директора образовательного учреждения.

