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В Забайкалье ветеран педагогического труда отметила девяностолетие

В Забайкалье ветеран педагогического труда отметила девяностолетие
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Сретенского района Забайкалья
Марию Рябчинскую называют «педагогом с большой буквы»

Ветеран педагогического труда, старейший учитель Сретенской средней школы №1 Мария Рябчинская отметила девяностолетний юбилей, сообщили в пресс-службе Забайкальского края.

К череде многочисленных поздравлений бывших учеников, коллег и друзей ветерана труда присоединились глава Сретенского района Алексей Закурдаев и начальник управления образованием Иван Магон.

- Более сорока лет Мария Александровна трудилась на педагогическом поприще. Не одно поколение выпускников получали знания от этого замечательного педагога с большой буквы. Несмотря на почтенный возраст, Мария Александровна остаётся всё такой же приветливой и общительной, радушной и гостеприимной. Мы искренне поздравляем Марию Александровну с юбилейной датой. Желаем крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа! - сказал Алексей Закурдаев.

Уроженка села Усть-Наринзор Сретенского района Мария Рябчинская всегда оставалась верной выбранной профессии. После окончания Сретенского педагогического училища трудовую деятельность начала в посёлке Кокуй и заочно продолжила обучение в Читинском педагогическом институте. С 1963 года трудилась учителем русского языка и литературы в Сретенской средней школе №1, совмещая занятия с детьми с должностью заместителя директора образовательного учреждения.
Забайкальский край

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