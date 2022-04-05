Бурятский бизнесмен отказался возглавить спортивную федерацию

Федерацию по национальной стрельбе из лука предлагали возглавить известному бывшему общественнику
Бурятский бизнесмен Алексей Гыргенов, владелец частного детского сада и точек общепита, жителям Бурятии стал известен около десяти лет назад. Он возглавлял федерацию этноспорта республики, а во многом его усилиями национальные бурятские игры получили «второе дыхание».
Суд ликвидировал региональную общественную организацию «Федерация традиционных игр народов Республики Бурятия» в конце 2020 года. Причина чисто техническая – не сданные вовремя отчёты в минюст Бурятии. «Нас показательно ликвидируют, принесём пользу сфере НКО, так называемая жертва. Урок всем, кто не сдает отчёты Минюсту. Падем смертью храбрых», - говорил тогда Алексей Гыргенов.
Недавно он сообщил, что ему предложили пост президента федерации по национальной стрельбе из лука. Однако Гыргенов отказался. На своей странице в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской) он объяснил, что заниматься общественной деятельностью сейчас очень непросто.
- Предложили пост Президента Федерации по национальной стрельбе из лука. Вынужденно отказался. Общественная деятельность становится ещё неблагодарнее, к сожалению. Надо бы задуматься всем профильным ведомствам об этой проблеме. Нет проектных менеджеров, система грантов, как была непрозрачной, так и осталась. Кто выигрывает? Как выигрывает? Какие конкретные результаты? Кадры! Кадры и ещё раз кадры, - поделился Алексей Гыргенов.
Он даже обратился к молодёжи с советом: «Не занимайтесь общественной деятельностью - это трата времени. Самореализацию можно получить в других сферах жизни. В учёбе, спорте допустим».
- Ну а всем, кто выбрал этот путь – удачи и терпения, - заключил Алексей Гыргенов.
Национальная стрельба из лука – один из традиционных видов спорта на Сурхарбане. Лучники стреляют по специальным 12-ти мишеням-сурам, которые расположены на земле. Основная задача стрелка национального лука - выбить суры (кстати, весьма тяжёлые) за пределы кона.
Бурятский бизнесмен отказался возглавить спортивную федерацию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Активисты проводят занятия во всех парках города
Заболеваемость COVID-19 в республике вновь снизилась
Бурятская лыжница завершила гонку на седьмом месте
Федерацию по национальной стрельбе из лука предлагали возглавить известному бывшему общественнику
В деле разбиралась прокуратура
Мужчина состоит на учёте уже восемь лет
Ущерб оценили почти в 70 тысяч рублей
Соревнования состоятся в заливе Посольский сор
Заявки принимаются по 20 апреля
В Улан-Удэ днём до +6
Мастера кисти запечатлели на своих полотнах очарование Гаваны и красоту местной природы
Также будут произведён ремонт участка дороги
Он откроется 29 апреля
В регионе объявлена акция по сбору исторических снимков для выставки
Экипаж корабля провёл тренировку по ПВО в море