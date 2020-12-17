Суд ликвидировал федерацию традиционных игр Бурятии

Председатель федерации традиционных игр народов Бурятии винит во всём «систему»
Суд ликвидировал региональную общественную организацию «Федерация традиционных игр народов Республики Бурятия». Об этом сообщил председатель федерации Алексей Гыргенов, усилиями которого национальные игры в Бурятии получили развитие.
По словам Алексея Гыргенова, всё произошло из-за не сданного вовремя отчёта в минюст.
- Какой раз наступаем на эти грабли. По бухгалтерии всё чисто. И Минюст РБ ничего лучше не придумал, как подать в суд на ликвидацию организации. Об этом мы узнали в день заседания суда (даже не успели среагировать). Утверждают, что отправляли уведомления о заседании. Обзванивали всех о сдаче самого отчёта. Но я лично не получал звонков. И ещё раз скажу, что их система оповещения осталась в 19 веке. Хотя по налогам уведомляют со всех углов, - поделился на своей странице Гыргенов.
Самое обидное, по его словам, что отчёт простой, он заполняется минут за пять.
Суд удовлетворил иск минюста. Представителей самой федерации традиционных игр на судебном заседании не было.
- Мы ликвидированы! Нужен адвокат, чтобы подать аппеляцию. Сдадим эти отчёты-нулевки. Обидно, налоговая и грантовая история организации чистая! Руки опускаются. Если не получится сохранить организацию, то скажу , что не стоит заниматься общественной деятельностью. Система неблагодарная... – поделился своей болью Алексей Гыргенов.
Он считает, что суд – это крайняя мера, которой можно было избежать:
- Не поверю, что до меня не дозвонились. Все они прекрасно знают о нас и о нашей деятельности. У нас все соцсети работают. Хотя какие там соцсети для них?
В комментариях пользователи призывают его не сдаваться.
- Алексей, отчёты нужно сдавать, это важная часть нашей работы. Срочно подавай аппеляцию, иди на приём к руководству минюста, говори, что больше не повторится. Не хватало, чтобы из-за простого отчёта ликвидировать такую организацию. Тем более, что в этом году отсрочка была по отчётам. Соберись и сделай. На тебя молодёжь смотрит, - призвала известная общественница, председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева.
Алексей Гыргенов ответил, что попробует подать апелляцию, но для этого ему нужна помощь адвоката.
- Ну если нас показательно ликвидируют, принесем пользу сфере НКО, так называемая жертва. Урок всем, кто не сдает отчёты Минюсту. Падем смертью храбрых, - горько заключил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре разбивание хребтовой кости получило статус официального национального вида спорта Бурятии. «Второе дыхание» эта национальная игра получила во многом стараниями Алексея Гыргенова. Этой осенью он рассказал, с чего всё начиналось и почему он взялся за эту работу.
Суд ликвидировал федерацию традиционных игр Бурятии
Общество, Фото:
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