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На ремонт музея истории Улан-Удэ потратят более 28 млн рублей

На ремонт музея истории Улан-Удэ потратят более 28 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии отремонтируют усадьбу Гoлдoбинa

В Бурятии впервые стартовала реконструкция муниципальных музеев. В числе первых – старый купеческий дом в столице республики, возведённый 134 года назад. Ранее, в рамках подготовки к мероприятиям, посвящённым 355-летию Улан-Удэ, был произведён ремонт фасадной части здания.

Нынешняя капитальная реконструкция проводится впервые. На эти цели из федерального, республиканского и местного бюджетов запланировано выделить 28 млн 792 тыс. рублей.

- Проектом предусматривается сохранение объёмно-планировочного решения объекта культурного наследия с частичным воссозданием по архивным фотографиям уличного фасада северного пристроя. По замыслу архитектурных решений – в музее максимально все будет сохранено, но, конечно, с использованием современного оборудования и технологий, - рассказала директор музея истории Улан-Удэ Ирина Изыкенова.

При реконструкции будет увеличена площадь фондохранилища, предусмотрены работы по безбарьерной среде, необходимые помещения как для персонала, так и для современных инженерных систем, включая вентиляционную камеру, электрощитовую. В выставочном зале будет предусмотрена установка мультимедийного оборудования: киноэкраны, проекторы для просмотра архивных материалов.

Для осуществления выставочной деятельности, сохранения музейного фонда будут приобретены настенные витрины, выдвижные сетки и стеллажи для хранения экспонатов, шкафы со стеклянными дверцами для показа экспонатов, а также установлена система видеонаблюдения и охранно-пожарная сигнализация.

Кроме того, предусмотрены работы по фасадной части здания с сохранением всех предметов охраны и восстановлением утраченных архитектурных элементов: деревянный профилированный декор карниза, фриза, наличники окон, как снаружи, так и внутри здания, балконная группа с козырьком, сохранение и частичное восстановление планировочной структуры, внутри здания - профилированные потолочные карнизы, двери и колоды с наличниками. Восстановленный элемент, козырёк, будет использоваться при главном входном узле и дворовом, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Справка

Музей истории города Улан-Удэ был создан 10 декабря 1999 года постановлением городской администрации. В музее демонстрируются экспозиции, связанные с историей Верхнеудинска и Улан-Удэ.

Иркутский купец I-ой гильдии Иван Флегонтович Голдобин приобрёл усадьбу в центре Верхнеудинска в 1879 году. Усадьба была перестроена по чертежам Н. А. Паува, будущего автора проекта Триумфальной арки на улице Большой. В 1880 году началась перестройка надворных строений. По проекту 1888 года в усадьбе построили одноэтажный деревянный дом, а также каменный флигель, водочный завод с подвалом (не сохранились). 21 июня 1891 года в доме Голдобиных останавливался наследник престола Николай Александрович, возвращавшийся из кругосветного путешествия.

В 1892 году после смерти И.Ф. Голдобина владелицей усадьбы стала его вдова, Голдобина Елизавета Ивановна (позже вышла замуж за генерала И. К. Кукеля). В 1900-е годы Елизавета Ивановна переехала в Киев, а владельцем усадьбы стал сын Ивана Флегонтовича — Николай Иванович Голдобин.

После Октябрьской революции 1917 года дом был реквизирован по решению Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

В июле 1919 года в доме располагалась городская библиотека. Одна комната была отведена для музея Общества изучения Прибайкалья. После образования в 1920 году Дальневосточной республики в доме Голдобиной располагался президиум народно-революционной власти ДВР. С января 1920 года в доме располагался эмиссар Прибайкальской области. В августе 1922 года в доме разместился политнарсуд.

В годы советской власти в доме располагались различные учреждения, некоторые помещения использовались как жилые квартиры.

9 июля 1996 года постановлением правительства Бурятии дом был объявлен памятником архитектуры и градостроительства.
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