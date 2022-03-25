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Музей истории города Улан-Удэ закрыт на ремонт

Музей истории города Улан-Удэ закрыт на ремонт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике стартует капитальный ремонт муниципальных музеев

Музей истории города Улан-Удэ проводит подготовку помещения к реконструкции объекта «Усадьба Голдобина: Главный дом», расположенному по улице Ленина, 26. В связи с этим музей закрыт с 25 марта. Работы планируют завершить в декабре.

Как сообщает пресс-служба музея, во время ремонта могут быть организованы передвижные выставки с выездом в учреждения.

Напомним, что в этом году в Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев. Помимо капитального ремонта музея истории города Улан-Удэ, будет отремонтировано художественное объединение в Северобайкальске. 
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