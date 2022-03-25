В республике стартует капитальный ремонт муниципальных музеев
Музей истории города Улан-Удэ проводит подготовку помещения к реконструкции объекта «Усадьба Голдобина: Главный дом», расположенному по улице Ленина, 26. В связи с этим музей закрыт с 25 марта. Работы планируют завершить в декабре.
Как сообщает пресс-служба музея, во время ремонта могут быть организованы передвижные выставки с выездом в учреждения.
Напомним, что в этом году в Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев. Помимо капитального ремонта музея истории города Улан-Удэ, будет отремонтировано художественное объединение в Северобайкальске.
Музей истории города Улан-Удэ закрыт на ремонт
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии провели уже пятый «Портретный четверг». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Среди них Кабанский центр помощи детям и Баргузинский дом-интернат
В республике стартует капитальный ремонт муниципальных музеев
Первый концерт состоится сегодня, 25 марта
В юбилейном фестивале примут участие российские виртуозы
Украденные деньги воровка успела положить на свой банковский счёт
Ольга Владимировна отдала медицине 40 лет
Почку девушке отдала её мама
Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда
Здесь жители города могут получить продукты питания и предметы первой необходимости
Роспотребнадзор отменил ограничения для школ, связанные с COVID-19
Девочка проехала свою остановку, но её выручил водитель
Каждый детсад рассчитан почти на 300 детей
Режим ограничения действует до 1 апреля
Дети учатся дома, но не из-за коронавируса