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Боксёр из Бурятии примет участие в «Кубке Странджа»

Боксёр из Бурятии примет участие в «Кубке Странджа»
Общество,  Фото:страница Альберта Гатауллина
Международный турнир стартует в Болгарии 18 февраля

Тренерский штаб мужской сборной России по боксу во главе с Виктором Фархутдиновым объявил состав национальной команды для участия в турнире «Кубок Странджа», который пройдёт в Болгарии с 18 по 28 февраля. В состав сборной вошёл Альберт Гатауллин из Бурятии.

- «Кубок Странджа» – очень сильный и престижный турнир, который мы воспринимаем как малый чемпионат мира. Мы серьёзно относимся к этому соревнованию и ставим максимальные цели. В Болгарию у нас отправятся сильнейшие боксёры, и в каждой весовой категории мы будем представлены двумя спортсменами. С 8 января по 31 января мы провели продуктивный сбор по ОФП в Приэльбрусье, а с 7 февраля приехали в Сочи для подготовки к «Кубку Странджа». И 17 февраля из Сочи мы вылетим в Болгарию. Доволен подготовкой ребят, все проходит на высшем уровне. На «Кубок Странджа» мы пригласили всех личных тренеров боксёров, - пояснил Виктор Фархутдинов.

В «Кубке Странджа» будут боксировать участники Олимпийских игр-2020 и чемпионата мира 2021 года. Полностью состав мужской сборной России выглядит следующим образом:
До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская) и Игорь Царегородцев (Татарстан);
До 51 кг: Ахтем Закиров (Новосибирская) и Евгений Мартынов (Санкт-Петербург);
До 54 кг: Максим Чернышев (Удмуртская) и Альберт Гатауллин (Бурятия);
До 57 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) и Овик Оганнисян (Московская);
До 60 кг: Артур Субханкулов (Башкирия) и Джамал Бадрутдинов (Санкт-Петербург);
До 63,5 кг: Алексей Мазур (Санкт-Петербург) и Руслан Пидгирняк (ХМАО-Югра);
До 67 кг: Андрей Замковой (Московская) и Алиса Шарифов (ХМАО-Югра);
До 71 кг: Вадим Мусаев (Дагестан) и Иван Ступин (Хабаровск);
До 75 кг: Джамбулат Бижамов (Дагестан) и Павел Сосулин (Санкт-Петербург);
До 80 кг: Савелий Садома (Хабаровский) и Тамерлан Казиев (Самарская);
До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Дагестан) и Вадим Щеблыкин (Белгород);
До 92 кг: Тимур Гамзатов (Тула) и Владимир Узунян (Москва);
Свыше 92 кг: Иван Верясов (Санкт-Петербург) и Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра).

Как сообщает пресс-служба федерации бокса России, после «Странджи» в марте проведут соревнования четвёрок сильнейших в каждой весовой категории. По итогам «четвёрок» сформируют составы на чемпионат Европы, который пройдёт в мае в Армении, и на Кубок мира, который пройдёт в июне в России. Перед чемпионатом Европы в апреле сборная России примет участие в двух крупных международных турнирах: соревнования в Таиланде и «Кубок губернатора Санкт-Петербурга».
бокс Бурятия турнир спорт

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