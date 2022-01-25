Жители Бурятии массово отказываются от покупки автомобилей в 2022 году

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Покупку приходится откладывать из-за высоких цен



Большинство жителей Бурятии не планируют покупать машину в 2022 году. От приобретения автомобиля отказались 68%, следует из результатов исследования сайта «Дром».



46% автолюбителей республики хотели бы приобрести авто, но вынуждены отложить сделку из-за высоких цен.



Только 32% опрошенных жителей республики настроены на покупку машины в текущем году. Из них 27% будут искать варианты среди подержанных машин, и лишь 5% планируют стать владельцами новых автомобилей.



В среднем по стране лишь 22% опрошенных россиян намерены приобрести машину в 2022 году: 17% рассматривают покупку подержанных автомобилей, а 5% собираются приобрести новые.



- Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня, — прокомментировал аналитик автомобильного сайта Дром Даниил Бутов.





