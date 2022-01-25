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В городе в Бурятии через суд снесут разрушающийся дом

В городе в Бурятии через суд снесут разрушающийся дом
Общество,  Фото:pixabay.com.
Развалины представляют опасность для горожан

Как выяснила прокурорская проверка, администрация города Закаменск нарушила жилищное законодательство. 

Установлено, что на территории города имеется здание многоквартирного дома, которое в настоящее время находится в аварийном и заброшенном состоянии, жильцы дома переселены. 

Объект длительное время не используется по назначению, разрушается. Доступ в здание не ограничен, в связи с чем оно является потенциально опасным для многих, в том числе для детей.

Администрация муниципального образования меры к сносу дома не принимает.

Прокурор района обратился в суд с иском к органу местного самоуправления об обязании снести многоквартирный дом по улице Ленина города Закаменска.

Суд требования прокурора удовлетворил, установив срок исполнения до 31 декабря 2023 года.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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