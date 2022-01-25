В городе в Бурятии через суд снесут разрушающийся дом

Как выяснила прокурорская проверка, администрация города Закаменск нарушила жилищное законодательство.
Установлено, что на территории города имеется здание многоквартирного дома, которое в настоящее время находится в аварийном и заброшенном состоянии, жильцы дома переселены.
Объект длительное время не используется по назначению, разрушается. Доступ в здание не ограничен, в связи с чем оно является потенциально опасным для многих, в том числе для детей.
Администрация муниципального образования меры к сносу дома не принимает.
Прокурор района обратился в суд с иском к органу местного самоуправления об обязании снести многоквартирный дом по улице Ленина города Закаменска.
Суд требования прокурора удовлетворил, установив срок исполнения до 31 декабря 2023 года.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Администрация муниципального образования меры к сносу дома не принимает.
Прокурор района обратился в суд с иском к органу местного самоуправления об обязании снести многоквартирный дом по улице Ленина города Закаменска.
Суд требования прокурора удовлетворил, установив срок исполнения до 31 декабря 2023 года.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.