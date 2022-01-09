В Улан-Удэ движение на перекрытой дороге восстановлено

Сотрудники городского «Водоканала» всю ночь работали над устранением причин случившейся аварийной ситуации на ул. Сахьяновой, 4.
- В результате кропотливой работы аварийных бригад «Водоканала» на объекте, все работы удалось выполнить в положенные сроки, - сообщают в пресс-службе МУП «Водоканал».
По словам специалистов предприятия, основной причиной аварии стал разлом чугунного водопровода Ду-300 мм.
«Не исключается, что разлом трубопровода мог произойти из-за периодически повторяющихся сейсмических толчков. В результате порыва трубопровода произошло смещение соосности трубы в колодце», - отметили здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», коммунальная авария произошла 5 января. В тот день из-за крупной течи из водопровода оказались затоплены улица Сахьяновой, а также перекрёсток с улицей Ключевская. Было закрыто движение трамваев и автомобилей. Без воды тогда остались 17 жилых домов.
- Ремонтная бригада «Водоканала» оперативно локализовала аварийный участок, поэтому все потребители были обеспечены холодным водоснабжением в кратчайшие сроки. Однако для поиска причины аварии было принято решение о проведении земляных работ в ночное время суток, - рассказывают о происшествии в «Водоканале».
С 22 часов 8 января было закрыто движение по правой полосе улицы Сахьяновой от перекрёстка с улицей Трубачеева, до улицы Жердева.
- В ночь на 8 января на ул. Сахьяновой, 4 было произведено отключение холодного водоснабжения, согласно телефонограмме в 22:00 ч, также был произведён монтаж запорной арматуры Ду-300 мм. Подача воды потребителям, как было запланировано, началась в 2 часа ночи, - рассказали в пресс-службе предприятия.
В настоящее время движение на перекрытой автомобильной трассе восстановлено. Произведена подсыпка дорожного полотна.
В МУП «Водоканал» принесли извинения потребителям за предоставленные неудобства.