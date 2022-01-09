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В Улан-Удэ движение на перекрытой дороге восстановлено

В Улан-Удэ движение на перекрытой дороге восстановлено
Общество,  Фото:пресс-служба МУП «Водоканал»
Специалисты работали всю ночь, чтобы устранить причины коммунальной аварии

Сотрудники городского «Водоканала» всю ночь работали над устранением причин случившейся аварийной ситуации на ул. Сахьяновой, 4.

- В результате кропотливой работы аварийных бригад «Водоканала» на объекте, все работы удалось выполнить в положенные сроки, - сообщают в пресс-службе МУП «Водоканал».

По словам специалистов предприятия, основной причиной аварии стал разлом чугунного водопровода Ду-300 мм.

«Не исключается, что разлом трубопровода мог произойти из-за периодически повторяющихся сейсмических толчков. В результате порыва трубопровода произошло смещение соосности трубы в колодце», - отметили здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», коммунальная авария произошла 5 января. В тот день из-за крупной течи из водопровода оказались затоплены улица Сахьяновой, а также перекрёсток с улицей Ключевская. Было закрыто движение трамваев и автомобилей. Без воды тогда остались 17 жилых домов.

- Ремонтная бригада «Водоканала» оперативно локализовала аварийный участок, поэтому все потребители были обеспечены холодным водоснабжением в кратчайшие сроки. Однако для поиска причины аварии было принято решение о проведении земляных работ в ночное время суток, - рассказывают о происшествии в «Водоканале».

С 22 часов 8 января было закрыто движение по правой полосе улицы Сахьяновой от перекрёстка с улицей Трубачеева, до улицы Жердева.

- В ночь на 8 января на ул. Сахьяновой, 4 было произведено отключение холодного водоснабжения, согласно телефонограмме в 22:00 ч, также был произведён монтаж запорной арматуры Ду-300 мм. Подача воды потребителям, как было запланировано, началась в 2 часа ночи, - рассказали в пресс-службе предприятия.

 

В настоящее время движение на перекрытой автомобильной трассе восстановлено. Произведена подсыпка дорожного полотна.

В МУП «Водоканал» принесли извинения потребителям за предоставленные неудобства.

коммунальная авария ремонтные работы

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