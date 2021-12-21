Бурятский лама составил прогноз на 2022-й по годам рождения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Еши Намжил лама рассказал, что ждёт людей в новом году



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама опубликовал прогноз на 2022 год по годам рождения. Представляем его без изменений:



«Для людей, родившихся в годы Мыши, год Тигра будет чуть хуже среднего. Для большинства людей наступающий год добавит проблем, препятствий, но чаще они будут решаемы. По части здоровья должно быть лучше, чем в уходящем году.



Людей, родившихся в годы Коровы, наступающий год, пожалуй, разделит. «Трудолюбивые Коровы» начнут получать хорошие плоды от своих прошлых деяний, задумок. Тем, кто любит жить на иждивении, за чужой счёт, так сказать, придётся туго. Они могут лишиться «привычного хлеба».



Для людей, родившихся в годы Тигра, наступающий год может принести множество неприятных сюрпризов. Надо быть внимательнее, осторожнее и лучше не браться за новое.



Для людей, родившихся в годы Зайца, всё время будет казаться, что они не успевают, что жизнь проходит мимо них. Скорее всего, для них год Тигра будет годом упущенных возможностей.



Для Драконов год предстанет периодом нереализованных идей, планов. Недоделки, незавершённые проекты – это чаще будет относиться к ним. Лишь единицам удастся поймать фарт и реализоваться.



Сообразительным Змеям будет легче, в большинстве случаев им удастся выбраться из неприятностей. А вот тем, кто «зазевается», будет очень туго.



Активным представителям года Коня будет сопутствовать удача, многое будет у них получаться. Менее активным иногда сможет фортуна улыбнуться.



Овцы в большинстве своём импровизаторы, а год Тигра будет изобиловать разными неожиданностями. Поэтому думаю, что они окажутся в своей стихии. Им будет нравиться наступающий год.



Обезьянам лучше умерить свою изобретательность, инициативность. Чаще всего, удача будет от них отворачиваться. Думаю, лучше им жить по накатанной, не испытывать судьбу, т.е. как бы переждать годик.



Честь и достоинство Куриц может сильно пострадать, немногим удастся сохранить самообладание и выдержать такие нагрузки.



Если Собаки будут верны своим принципам, делу, организации или руководителю, тогда их ждёт большое вознаграждение, которое может стать судьбоносным.



У рачительных Свиней этот год ничего не изменит, а вот расточительным, скорее всего, придётся восстанавливаться потом ещё много лет».

