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Бурятия присоединится к празднованию 125-летия маршала Жукова

Бурятия присоединится к празднованию 125-летия маршала Жукова
Общество,  Фото:pixabay.com
К юбилею полководца приурочена выставка, показ фильма и флешмоб

С 1 декабря национальный музей Бурятии примет участие в проведении мероприятий, посвящённых 125-летию маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Мероприятия организованы Музеем Победы – центральным музеем Великой Отечественной войны.

С 29 ноября по 29 января 2022 года на официальном сайте нацмузея размещён мультимедийный выставочный проект «Маршал Победы. Путь и судьба» (12+). На выставке представлены уникальные фотографии из фондов филиала Музея Победы «Музей Г.К. Жукова» (25 стендов), раскрывающие не только боевые заслуги великого военачальника, но и страницы его «мирной» биографии: детство и юность, становление полководца и малоизвестные факты его послевоенной жизни.

1 декабря в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в 15:00 пройдёт показ нового фильма Музея Победы «Выбор Маршала» (12+). Фильм рассказывает историю о решениях маршала Жукова, принятых им в ходе военной карьеры. Вход на показ свободный.

Также 1 декабря музей примет участие во всероссийском песенном флешмобе «Синий платочек» (0+). Эта песня была одной из любимых песен маршала. Подхватить песню «Синий платочек» могут все желающие. Для участия во флешмобе необходимо загрузить короткие видеоролики через специальную форму до 28 декабря, а также выложить в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хештегами #СинийПлаточекФлешмоб, #МузейПобеды, #МаршалЖуков и #ТерриторияПобеды. Продолжительность ролика не должна превышать 60 секунд. Запись должна отвечать тематике флешмоба. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Бурятия выставка флеш-моб кино Великая Отечественная история музей юбилей

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