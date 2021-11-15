Активисты собирают подписи под обращением в прокуратуру
В Улан-Удэ группа активистов собирает подписи и готовит обращение в прокуратуру, прося отмены пропускной системы QR-кодов. Акция состоялась на Богородском острове в выходные. Специальное видеообращение записали более двух десятков человек.
Сбор подписей проводился в нескольких местах во всех районах города. Сегодня, по словам активистов, последний день сбора подписей под коллективным заявлением.
По данным источника «Байкал-Daily», в прокуратуру ранее также поступали подобные обращения, касающиеся системы QR-кодов.
Аналогичные акции протеста прошли в соседнем Иркутске. 13 ноября от 50 до 100 иркутян вышли на акцию протеста возле Вечного огня из-за введения QR-кодов для вакцинированных и переболевших коронавирусом. Собравшиеся выступили «за свободное посещение» торговых центров, фитнес-клубов, спортзалов и заведений общепита, а также за добровольную вакцинацию.
Аналогичная акция протеста проходила в Екатеринбурге.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии как минимум до конца года действует система пропусков во многие общественные места при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса или о недавно перенесённом заболевании. Между тем, по фактам подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса в Бурятии возбуждено 11 уголовных дел, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ прошла акция против QR-кодов
Общество, Фото:
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