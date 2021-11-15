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В Бурятии возбудили 11 дел за поддельные сертификаты о вакцинации

В Бурятии возбудили 11 дел за поддельные сертификаты о вакцинации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О ситуации с подделкой сертификатов рассказал глава Бурятии

Сотрудники правоохранительных органов Бурятии возбудили 11 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье глава республики Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия-24», передаёт ТАСС.

- Проблема не сказать, чтобы острая, но такие факты есть. На сегодня 11 уголовных дел у нас возбуждено, я надеюсь, что мы не допустим, чтобы у нас было массовое использование таких сертификатов. Основное здесь - разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что вакцина нужна не для галочки, не для бумажки и QR-кода, а для защиты здоровья, - сказал глава республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября сообщалось, что подобных уголовных дел было семь.

В августе полицейские пресекли незаконный сбыт поддельных медицинских справок о вакцинации от коронавируса. Купить их предлагала 32-летняя неработающая улан-удэнка, разместившая объявления в мессенджере.

О первом в Улан-Удэ уголовном деле по факту приобретения поддельной справки о вакцинации от COVID-19 стало известно в начале июля. Спустя несколько дней поймали улан-удэнца, который предъявил поддельную справку о вакцинации на посту контроля, который в те дни действовал на Верхней Берёзовке.

За изготовление, приобретение, хранение, сбыт и использование поддельных медицинских справок и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса РФ – лишение свободы на срок до двух лет.

В Бурятии до конца 2021 года действует система пропусков в общественные места по QR-кодам о вакцинации от COVID-19 или о перенесённом заболевании. QR-код необходим для пропуска в кафе и рестораны, торговые центры, объекты торговли непродовольственными товарами, СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения.
вакцинация коронавирус

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