Возбуждено уголовное дело
В Иркутске в отношении 30-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.
По версии следствия, мужчина за непривлечение его к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, предложил инспектору по охране общественного порядка 2000 рублей.
- Теперь за совершение уголовнонаказуемого деяния подозреваемому грозит ответственность до 1 года лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Расследование продолжается.
В Иркутске иностранец пытался подкупить полицейского
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На угнанной машине он попал в ДТП
Расследуется уголовное дело
Мероприятие пройдёт на территории Этнографического музея
Возбуждено уголовное дело
Среди погибших был начальник регионального управления ФСИН
В указ главы республики внесены изменения
Женщина украла корову в утренние часы
Велосипед оставили возле входа в магазин
За использование поддельных QR-кодов предусмотрена административная ответственность
Сотрудники зоопарка пришли на выручку коллеге
В октябре двое жителей республики, попавшись на удочку аферистов, перечислили им почти 5 млн
Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале и права на имущество
Поликарпу Ермолаевичу было 90 лет
Здесь поддержали челлендж ко Дню народного единства
В ходе проекта будут созданы аудиокниги забайкальских авторов на бурятском и русском языках