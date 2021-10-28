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В Иркутске иностранец пытался подкупить полицейского

В Иркутске иностранец пытался подкупить полицейского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В Иркутске в отношении 30-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.

По версии следствия, мужчина за непривлечение его к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, предложил инспектору по охране общественного порядка 2000 рублей.

- Теперь за совершение уголовнонаказуемого деяния подозреваемому грозит ответственность до 1 года лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Расследование продолжается.


взятка Иркутск

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