В Иркутске иностранец пытался подкупить полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В Иркутске в отношении 30-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.



По версии следствия, мужчина за непривлечение его к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, предложил инспектору по охране общественного порядка 2000 рублей.



- Теперь за совершение уголовнонаказуемого деяния подозреваемому грозит ответственность до 1 года лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Расследование продолжается.





