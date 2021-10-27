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Житель Бурятии едва не убил находящегося за рулём приятеля

Житель Бурятии едва не убил находящегося за рулём приятеля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством супруги

24 октября в полицию поступило сообщение из медучреждения о поступлении к ним мужчины с колотым ранением грудной клетки.

Предварительно установлено, что 28-летний молодой человек пострадал от рук 57-летнего жителя села Тамир Кяхтинского района. Незнакомые другу другу мужчины встретились в магазине соседнего села. Заявитель попросил незнакомца увезти его до дома в Кяхте. Тот согласился при условии, что потенциальный пассажир заправит машину и купит для него спиртное.

По пути они начали распивать алкогольные напитки, и водитель стал отказываться от дальнейшей поездки, ссылаясь на нежелательность встречи с сотрудниками ГИБДД (ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение). Впоследствии в ходе одного из подобных разговоров владелец машины острым предметом нанёс удар в грудь попутчику, который в тот момент находился за рулём автомобиля.

Потерпевший не сразу понял, что произошло. Когда спустя несколько километров дышать стало труднее, он был доставлен владельцем авто в медпункт одного из сёл, а оттуда – в центральную районную больницу Кяхты. Вред, причинённый его здоровью, оценён как тяжкий. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством своей супруги.
полиция

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