Житель Бурятии едва не убил находящегося за рулём приятеля



24 октября в полицию поступило сообщение из медучреждения о поступлении к ним мужчины с колотым ранением грудной клетки.



Предварительно установлено, что 28-летний молодой человек пострадал от рук 57-летнего жителя села Тамир Кяхтинского района. Незнакомые другу другу мужчины встретились в магазине соседнего села. Заявитель попросил незнакомца увезти его до дома в Кяхте. Тот согласился при условии, что потенциальный пассажир заправит машину и купит для него спиртное.



По пути они начали распивать алкогольные напитки, и водитель стал отказываться от дальнейшей поездки, ссылаясь на нежелательность встречи с сотрудниками ГИБДД (ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение). Впоследствии в ходе одного из подобных разговоров владелец машины острым предметом нанёс удар в грудь попутчику, который в тот момент находился за рулём автомобиля.



Потерпевший не сразу понял, что произошло. Когда спустя несколько километров дышать стало труднее, он был доставлен владельцем авто в медпункт одного из сёл, а оттуда – в центральную районную больницу Кяхты. Вред, причинённый его здоровью, оценён как тяжкий. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством своей супруги.

