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В Забайкалье пьяная женщина ограбила третьеклассника

В Забайкалье пьяная женщина ограбила третьеклассника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина пыталась убежать с чужим мобильным телефоном

На вокзале станции Карымская в Забайкальском крае произошёл инцидент. Нетрезвая женщина попросила у проходившего мимо 9-летнего школьника телефон, чтобы позвонить. Мальчик, не заметив подвоха, передал ей телефон, после чего женщина заявила, что теперь он принадлежит ей. Ребёнок потребовал вернуть свой гаджет, но та отказалась и побежала от него в сторону железной дороги. Потерпевший мальчик успел сообщить о случившемся взрослым, которые вызвали полицию.

Перебегая через железнодорожные пути, женщина поскользнулась, упала, ударилась головой и потеряла сознание. Это увидели взрослые, подоспевшие на помощь школьнику. Они привели забайкалку в чувство, убрали из железнодорожной колеи и передали в руки медикам и транспортным полицейским. Телефон был изъят на месте.

- В настоящий момент материалы дела расследованы Читинским линейным отделом и переданы в суд. Женщина обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 161 УК РФ – «Грабёж». Свою вину она полностью признала. С учётом наличия у забайкалки судимости ей грозит максимальная санкция за данное преступление в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - отметили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
грабеж

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