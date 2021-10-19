В Иркутской области детей-инвалидов не обеспечивали льготными лекарствами

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Расследуется уголовное дело



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».



В ходе предварительного следствия установлено, что дети, имеющие генетическое заболевание муковисцидоз, нуждающиеся в льготном лекарственном обеспечении, с начала 2021 года на протяжении нескольких месяцев не в полном объёме получали необходимые лекарства в связи с их отсутствием в аптечных организациях Иркутской области.



- Следователями СК в рамках расследования уголовного дела проведены обыски в министерстве здравоохранения Иркутской области. Изъята необходимая документация. Проводятся допросы должностных лиц министерства здравоохранения, а также свидетелей по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

