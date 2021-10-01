Юниорки соревновались в классическом троеборье
С 23 сентября по 3 октября в шведском городе Хальмстад проходят чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу (классическое троеборье). 28 сентября на помост первенства мира среди юниоров и юниорок вышли представители Бурятии: Илья Мошкин и Анастасия Еськова.
Анастасия Еськова показала результаты в приседе – 185 кг, жим – 95 кг и тяге – 165 кг. По итогам соревнований она взяла «малое серебро» в жиме и «малую бронзу» в приседе, заняв 4 место по сумме.
Напомним, что Анастасия Еськова - мастер спорта России и рекордсменка России среди юниорок в приседании. В мае этого года она стала победительницей первенства России по классическому троеборью. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга Республики Бурятия (IPF).
Пауэрлифтер Бурятии завоевала «малые» медали первенства мира
Общество, Фото:
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