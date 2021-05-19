Анастасия Еськова стала первой в весовой категории до 84 кг, набрав в троеборье 422,5 кг
С 15 по 20 мая в Суздале проходит первенство России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье классическое среди юниоров и юниорок, юношей и девушек. Борьбу за медали ведут более 280 сильнейших спортсменов из 55 регионов страны.
Бурятию на соревновании представляют Оксана Ильина, Анастасия Еськова, Илья Мошкин и Артем Бурдуковский.
В весовой категории до 84 кг среди юниорок Анастасия Еськова показала лучший результат и стала обладательницей золотой медали первенства, набрав в троеборье 422,5 кг. Анастасия присела со штангой весом 170 кг, пожала 90 кг и потянула 162,5 кг. Теперь спортсменка в составе юниорской сборной страны выступит на первенстве мира.
Оксана Ильина выполнила норматив мастера спорта России и заняла третье место в жиме 70 кг в весовой категории 52 кг.
Сегодня, 19 мая, пройдёт последний день соревнований, где выступят Илья Мошкин и Артём Бурдуковский. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Пауэрлифтер из Бурятии победила на первенстве России
Общество, Фото:
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