Последние в этом году соревнования состоятся 2 октября
Заключительная гонка сезона по мотокроссу, посвящённая памяти основателя мотоспорта в Забайкалье Геннадия Петрова, пройдёт 2 октября в Чите.
- В соревнованиях традиционно примут участие сильнейшие мотогонщики Читы, Краснокаменска, Сретенска, Балея, Домны. Также ожидаем участие гостей из Республики Бурятии, – рассказала представитель региональной общественной организации «Мотоциклистов» Евгения Фёдорова.
Соревнования проведут за стадионом СибВО. Начало гонок в 13:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите завершается сезон по мотокроссу
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