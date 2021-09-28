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Забайкалец стал номинантом фестиваля поэзии в Улан-Удэ

Забайкалец стал номинантом фестиваля поэзии в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Актёр краевого театра занял первое место в номинации «Бардовская песня»

Артист забайкальского краевого драматического театра Евгений Нимаев стал номинантом первого межрегионального экологического фестиваля поэзии, авторской песни и литературного перевода «Священный Байкал» в городе Улан-Удэ. Евгений Нимаев завоевал первое место в номинации «Бардовская песня», исполнив на проекте свои авторские произведения.

Межрегиональный экологический фестиваль поэзии, авторской песни и литературного перевода «Священный Байкал» проходил с 24 по 28 сентября в национальной библиотеке Бурятии и на побережье Байкала. Он объединил литераторов, бардов, поэтов и писателей из разных регионов страны. В рамках фестиваля были организованы семинары на русском и бурятском языках, семинар бардов и семинар переводов.

«Священный Байкал» был организован, в основном, как фестиваль уже состоявшихся профессиональных поэтов, известных далеко за пределами своих регионов, членов Союзов писателей, заслуженных работников культуры, лауреатов поэтических конкурсов и обладателей литературных премий.

- Евгений Нимаев – заслуженный деятель искусств Забайкальского края, артист краевого драматического театра актёр, исполнитель музыкальных произведений, педагог сценического движения, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Забайкальский край фестиваль конкурс поэзия литература библиотека Улан-Удэ театр

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