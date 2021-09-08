Свои работы представят три художницы Бурятии
11 сентября в столице Бурятии откроется выставка «Buryat Art Now». Новый художественный проект состоится на базе музея истории города Улан-Удэ.
В этом году свои работы представят три художницы, создающие свои произведения в направлении «Digital art». Ирина Байнзурова, Алтана Елтунова и Гэрэлма Аюрзанаева набирают популярность в социальных медиа, создавая цифровое искусство Бурятии.
- Можно бесконечно удивляться технике работ. Двухмерные масло и акрил, которые не пахнут и не создают рельеф произведения. Мазки, которые невозможно отличить от реальных. Картины, которые оживают на глазах. Это все – Digital art, – сообщает пресс-служба музея.
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В Улан-Удэ откроется выставка цифрового искусства
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