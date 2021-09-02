Её открытие состоялось 50 лет назад – 2 сентября 1971 года
В Забайкалье Читинская детская железная дорога отмечает сегодня, 2 сентября, 50-летие со дня открытия. В честь этого события для коллектива и выпускников малой магистрали, обучавшихся здесь в разные годы, состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Читинского дворца культуры железнодорожников. На торжественной церемонии преподавателям, сотрудникам, а также ветеранам малой ЗабЖД вручили награды от руководства Забайкальской железной дороги.
Ежегодно на Читинской детской железной дороге, с учётом действующих в районах края кружков юных железнодорожников, занимаются более 1200 школьников. Из них около тысячи осваивают азы железнодорожных профессий непосредственно на малой магистрали во время летних практических занятий.
- Читинская детская железная дорога является крупнейшим учебным заведением в Забайкальском крае, занимающимся профессиональной ориентацией школьников. Её строительство началось в мае 1971 года по инициативе начальника Забайкальской железной дороги Василия Калиничева. В работах по прокладке пути участвовали работники железнодорожного узла Чита, студенты Читинского техникума железнодорожного транспорта, учащиеся школ города. За два с половиной месяца были построены станции Спортивная и Поречье и связавший их 3,5-километровый участок пути. Открытие малой железной дороги состоялось 2 сентября 1971 года, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.
В Чите детской железной дороге исполнилось полвека
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