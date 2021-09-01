В Улан-Удэ детям во дворе устроили театрализованное представление

1 сентября во дворе 38 дома по улице Революции 1905 года в Улан-Удэ прошло театрализованное представление для детей. По мотивам известного мультика «Семейка Крудс» артисты Железнодорожного дома культуры показали представление «Семейка Крудс идёт в школу».
Дворовый праздник в День знаний помог организовать председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
- Давно, наверное, дети не получали такого удовольствия. Сегодня они играют, веселятся. Мероприятие проводится на третьем округе. Уже два года они не могли вот так вот собраться. До этого у нас на округе мы всегда собирались и играли, веселились. Благодаря таким играм, дети имеют возможность сплачиваться, узнавать друг друга, - рассказал Чимит Бальжинимаев.
Во время представления дети не только имели возможность наблюдать за героями, но и сами принимать в нём участие.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии за парты сядут почти 17 тысяч первоклашек.